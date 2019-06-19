لقاءات أمم أفريقيا ستتوقف في كل شوط

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت اللجنة الطبية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، التي تستضيفها مصر بداية من الجمعة وحتى 19 يوليو المقبل، أن مباريات البطولة ستتوقف بضع دقائق في كل شوط؛ حفاظاً على سلامة اللاعبين.

ونشر الاتحاد المصري للعبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بيان اللجنة الطبية بشأن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن النسخة القارية الحالية تقام لأول مرة في فصل الصيف.

وذكر البيان أن “البطولة ستشهد توقُّف كل المباريات مرتين، مدة 3 دقائق في كل منها، للحفاظ على سلامة اللاعبين”.

ولفت إلى أن “كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة الـ30 والثانية في الدقيقة الـ75″، مشيراً إلى أنه “خلال فترة الراحة سيكون مسموحاً للاعبي الفريقين والحكام تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة”.

واختتم البيان بتأكيد أن هناك تجهيزات خاصة لأي حالة طوارئ، في إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية.

وتنطلق ركلة البداية للبطولة القارية، التي تعرف مشاركة 24 منتخباً لأول مرة، الجمعة المقبل، بلقاء الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، حيث يأمل “الفراعنة” تحقيق الكأس الغالية للمرة الثامنة في تاريخهم، والأولى منذ نسخة 2010.

وإلى جانب مصر، تشارك 4 فرق عربية في “البطولة الأبرز بالقارة السمراء على مستوى المنتخبات”، وهي: تونس، والمغرب، والجزائر، فضلاً عن موريتانيا التي توقّع على مشاركة تاريخية، هي الأولى في المسابقة الأفريقية.

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