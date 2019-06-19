ملقا يتمنى حظا موفقا للمحمدي مع المنتخب المغربي

هبة بريس - شفيق عنوري

تمنى نادي ملقا الإسباني، حظا موفقا لحارس مرماه، الدولي المغربي منير المحمدي، الذي يستعد للمشاركة رفقة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستحتضنها مصر في الفترة الممتدة بين ال21 من يونيو الجاري، وال19 من يوليوز المقبل.

ونشر ملقا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة للمحمدي، معلقا فوقها ب”حظ موفق”، وذلك من أجل رفع معنويات الحارس، بعد خطأه الفادح في البطولة المصغرة المؤهلة للدرجة الأولى الإسبانيا “الليغا”.

يشار إلى أن المحمدي التحق مؤخرا بمعسكر الأسود، قبل أن يسافر، يوم أمس الثلاثاء، رفقة بعثة المنتخب المغربي صوب العاصمة المصرية القاهرة، في افتتاح مشاركة “الأسود” بكأس الأمم الإفريقية، بمواجهة ناميبيا، يوم الأحد المقبل.

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