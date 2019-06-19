شابّ هائج يقتل جاره بطعنة سكين ضواحي الفقيه بنصالح

هبة بريس ـ بني ملال

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة أن شابا كان في حالة هيجان وجه طعنات قاتلة لجاره على مستوى الرأس، صاحب محل بقالة، صباح اليوم الأربعاء بدار ولد زيدوح التابعة ترابيا لإقليم الفقيه بن صالح .

ذات المصادر أكدت أن الجاني هاجم عددا من المواطنين من بينهم الضحية، بعدما اقتحم منزله وأصابه على مستوى الرأس، حيث لفظ أنفاسه وهو في الطريق للمستشفى

وقد أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات في انتظار إخضاعها للتسريع بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما اعتقلت عناصر الدرك الجاني ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

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