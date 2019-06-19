رسميا.. “الكاف” يوافق على تسجيل باعدي في قائمة “الأسود” بالكان

نُشر بتاريخ :  2019-06-19 - 18:17
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هبة بريس - شفيق عنوري

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، على تسجيل عبد الكريم باعدي، لاعب حسنية أكادير، في قائمة المنتخب الوطني المغربي، المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، بدلا من حمد الله الذي غادر معسكر “الأسود” بسبب الإصابة، وفق ما قالته الجامعة الملكية لكرة القدم.

وبات مسموحا لباعدي، بالمشاركة رفقة المنتخب المغربي في مبارياته بكأس الأمم الإفريقية المقبلة، بعد أن كان مستبعدا من القائمة النهائية التي أعلن عنها، الفرنسي هيرفي رونار.

وكان باعدي قد سافر مع بعثة المنتخب الوطني، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

يشار إلى أن المنتخب المغربي سيفتتح مشاركته في “الكان” يوم الأحد المقبل، بمواجهة ناميبيا، قبل أن يلعب ضد ساحل العاج في ال28 من الشهر الجاري، على أن يختتم الدور الأول بمقابلة جنوب إفريقيا في ال1 من شهر يوليوز.

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