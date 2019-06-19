نجم بارز يغيب عن أول مران للمنتخب المغربي بمصر

هبة بريس - شفيق عنوري

شهد المران الأول للمنتخب المغربي، بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادا لمواجهة ناميبيا، يوم الأحد المقبل، في مستهل مشواره بدور المجموعات لكأس إفريقيا، غياب نصير مزراوي، نجم أياكس أمستردام الهولندي.

ويعود سبب غياب مزراوي، إلى الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب المغربي الودية، ضد غامبيا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وكان مزراوي قد غاب عن ثاني مباريات “الأسود” الودية، قبل دخول كأس الأمم، أمام زامبيا، والتي انهزموا فيها من جديد، وهذه المرة بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى، عودة المدافع مروان داكوستا، الذي كان قد تعرض هو الآخر، لإصابة أجبرته على عدم استكمال اللقاء الودي ضد غامبيا.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيخوض غمار المحفل القاري، من بوابة المجموعة الرابعة، رفقة كل من ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.

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