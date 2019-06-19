ألقاب المنتخبات المشاركة في كأس أمم افريقيا 2019

هبة سبور

تفننت المنتخبات الإفريقية في اختيار اسماء مستعارة تنم عن قوتها وشجاعتها، فوجدت أغلب هذه المنتخبات ضالتها في استعارة أسماء الحيوانات كدلالة على القوة والسرعة، فيما اختارت منتخبات اخرى قليلة العدد مقارنة مع الفئة السابقة تسميات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصفات البطولية الدالة على الشجاعة، بالإضافة الى فئة اخرى من المنتخبات فضلت اختيار الدلالة التاريخية من خلال الربط بالفترات البارزة في تاريخها وتقاليدها.

في ما يلي التسميات المستعارة للمنتخبات المتأهلة لكأس امم افريقيا 2019:

المجموعة 1 : مصر (الفراعنة) جمهورية الكونغو الديمقراطية (الفهود) أوغندا (طائر الكركي) زيمبابوي (المحاربون)

المجموعة 2 : نيجيريا (النسور الممتازة) غينيا (السيلي الوطني أي الفيل الوطني) مدغشقر (الدرباني) بوروندي (طائر سنونو)

المجموعة 3 : السنغال (الأسود، أسود تيرانغا) الجزائر (الأفناك، الخضر) كينيا (هارمبي ستارز أي نجوم هارمبي وهي عادة محلية) تانزانيا (طايفا ستارز أي نجوم البلاد).

المجموعة 4 : المغرب (اسود الاطلس) كوت ديفوار (الفيلة) جنوب إفريقيا (البافانا بافانا أي الأولاد باللغة المحلية زولو) ناميبيا (المحاربون الشجعان)

المجموعة 5 : تونس (نسور قرطاج) مالي (النسور) موريتانيا (المرابطون) أنغولا (الظباء السوداء)

المجموعة 6 : الكاميرون (الاسود غير المروضة) غانا (بلاك ستارز أي النجوم السوداء) البنين (السناجب) غينيا بيساو (الكلاب البرية).

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