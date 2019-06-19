زووم على الخصوم: ساحل العاج يحقق فوزا كبيرا على زامبيا

هبة بريس - شفيق عنوري

حقق منتخب ساحل العاج، فوزا كبيرا على حساب زامبيا، بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، على أرضية ستاد مدينة زايد بالإمارات.

وسجل أهداف المنتخب الإفواري، كل من جوناثان كودجيا في الدقيقة ال29، وجان ميشيل سيري في الدقيقة ال41، وماكسويل كورني في الدقيقة ال57، وويلفريد بوني في الدقيقة ال84، فيما دون هدف زامبيا الوحيد، اللاعب فاشيون ساكالا من ضربة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة ال13.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الإفواري، لدخول غمار كأس إفريقيا، والتي تحتضنها مصر بداية من الجمعة المقبل.

يشار إلى أن المنتخب الإفواري، يتواجد في المجموعة الرابعة، إلى جانب المنتخب المغربي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

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