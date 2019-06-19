أردوغان: “مرسي لم يمت”

هبة بريس - وكالات

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء ببذل جهود لضمان محاكمة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة الرئيس السابق محمد مرسي الذي أصيب بنوبة قلبية خلال إحدى جلسات محاكمته في القاهرة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضاف أردوغان، في كلمة خلال تجمع انتخابي، أن مرسي “لم يمت. لقد تم اغتياله”، ودعا منظمة التعاون الإسلامي للتحرك بشأن وفاة مرسي.

وقال الرئيس التركي إنه سيثير المسألة في قمة مجموعة العشرين في اليابان نهاية الشهر.

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