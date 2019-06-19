حظر استخدام الدراجات النارية في العاصمة الاثيوبية

هبة بريس - وكالات

أعلنت بلدية العاصمة الاثيوبية، اديس ابابا، الأربعاء 19 يونيو، حظر استخدام الدراجات النارية بالمدينة ابتداء من 7 يوليوز المقبل، للحيلولة دون عمليات السرقة التي ينفذها أشخاص باستخدام وسيلة النقل هذه.

وقال نائب عمدة المدينة، تاكيلي أوما، إن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 7 يوليوز المقبل، سيضع حدا لارتكاب السرقة باستخدام دراجة نارية.

ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية عن أوما قوله إن الحظر لا ينطبق على التمثيليات الدبلوماسية ومصالح البريد التي تستخدم الدراجات النارية.

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه بعد بحث دام لمدة اسبوع واحد من طرف المصالح الأمنية.

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