أمن مراكش يوقف متورطين في سرقة سيارة اجرة تحت التهديد بالسلاح

نُشر بتاريخ :  2019-06-19 - 15:26
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ضاهر محمد؛ مراكش

فتحت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة عشر بحثا قضائيا في شأن إشعار تلقته عبر قاعة القيادة والتنسيق مفاده تعرض سائق سيارة أجرة من الصنف باء للسرقة المقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض على مستوى أبواب قشيش من فبل راكبين استقلا سيارة الأجرة قبل أن يعرضا سائقها للسرقة.

وفور تلقي الخبر، انتقلت عناصر الدائرة المذكورة لعين المكان حيث تم ربط الاتصال بالضحية والذي أفاد أن الجانيين فرّا في وجهتين مختلفتين مؤكدا أن أحدهما اتخذ من جنبات واد اسيل ملاذاً له، لتقوم عناصر الدائرة بعملية مسح بالمنطقة، تمكنت من خلالها إيقاف أحد المشتبه بهما وعرض على الضحية الذي أكد أنه أحد منفذي عملية السرقة.

بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالموقوف تحت الحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول لشريكه.

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