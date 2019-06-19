سطات… توقيف 4 أشخاص بتهمة تكوين عصابة اجرامية

نُشر بتاريخ :  2019-06-19 - 14:26
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هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أنه جرى توقيف اربعة اشخاص من ذوي السوابق العدلية على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة اجرامية.

الموقوفون الاربعة، تم اعتقالهم اليوم الثلاثاء من قبل فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية بسطات بعد أبحاث معمقة ومكثفة التي تم تفعيلها عقب تلقي مصالح الأمن شكاية سائق سيارة،بخصوص تعرضه لمحاولة السرقة من طرف 04 ركاب بعدما قاموا بتوجيهه نحو منطقة خلاء، تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

هذا وقد تم وضع الموقوفين المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة،و ذلك قصد تحديد جميع الأفعال المنسوبة إليه.

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تعليق واحد

  1. فيصل

    في 18:38

    بدء المواطن يشعر بعدم الامن

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