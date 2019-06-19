معدل أعمار المنتخب المغربي مقارنة بالمنتخبات المشاركة في الكان

هبة بريس - القسم الرياضي

يدخل المنتخب الوطني المغربي غمار منافسات كأس امم افريقيا بتشكيلة متجانسة تضم بين طياتها لاعبين شباب وأخرين مخضرمين , بحيث يصل معدل أعمال لاعب المنتخب 28,48 سنة .

ويعد منتخب الكاميرون صاحب اصغر معدل اعمار بين المنتخبات المشاركة في العرس الافريقي بمعدل 23.25 سنة يليه منتخب مالي بمعدل 24,69 , أما اصغر معدل أعمار بالنسبة للمنتخبات العربية فهو للمنتخب التونسي بمعدل 25,91 في الصف الثامن يليه المنتخب الجزائري بمعدل 27,79 تم المنتخب المصري بمعدل 28,29 سنة , تم المنتخب المغربي بمعدل 28,48 في الصف 22 , أما اكبر معدل أعمال فهو من نصيب منتخب مدغشقر بمعدل 29.1 سنة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0