معدل أعمار المنتخب المغربي مقارنة بالمنتخبات المشاركة في الكان

نُشر بتاريخ :  2019-06-19 - 14:00
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هبة بريس - القسم الرياضي

يدخل المنتخب الوطني المغربي غمار منافسات كأس امم افريقيا بتشكيلة متجانسة تضم بين طياتها لاعبين شباب وأخرين مخضرمين , بحيث يصل معدل أعمال لاعب المنتخب 28,48 سنة .

ويعد منتخب الكاميرون صاحب اصغر معدل اعمار بين المنتخبات المشاركة في العرس الافريقي بمعدل 23.25 سنة يليه منتخب مالي بمعدل 24,69 , أما اصغر معدل أعمار بالنسبة للمنتخبات العربية فهو للمنتخب التونسي بمعدل 25,91 في الصف الثامن يليه المنتخب الجزائري بمعدل 27,79 تم المنتخب المصري بمعدل 28,29 سنة , تم المنتخب المغربي بمعدل 28,48 في الصف 22 , أما اكبر معدل أعمال فهو من نصيب منتخب مدغشقر بمعدل 29.1 سنة .

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