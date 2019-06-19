لماذا أراد بنشماش أن يحرم نفسه من “بطولة” المصادقة على صرف 8 ملايين درهم لفائدة “أعوانه”؟

لبنى أبروك - هبة بريس

كاد اجتماع مكتب مجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، أن ينتهي بالمصادقة على فضيحة صرف 8 ملايين درهم من المال العام لفائدة أعوان و”مقربي” الرئيس.

وأفاد مصدر مطلع، أن الاجتماع الأخير الذي سيره عبد الصمد قيوح النائب الأول لرئيس الغرفة الثانية، اختتم بعدم المصادقة على نقاط جدول الأعمال المطروح، وفي مقدمتها مقترح صرف 8 ملايين درهم لفائدة بعض أطر المكتب .

وأضاف مصدر الجريدة، أن قيوح وكسكوس وعدد من أعضاء المكتب، رفضوا تحمل مسؤولية المصادقة على صرف تعويضات مهمة من المال العام لفائدة عدد من الاطر داخل المجلس الذين يتمتعون بالحظوة، ويحصلون على رواتب عليا وتعويضات مهمة تكاد تساوي أجور الوزراء والولاة.

وأرجح مصدرنا، أن بنشماس تعمد ادراج هذه النقطة للمصادقة عليها خلال سفره لدولة الاكوادور في مهمة برلمانية، وغيابه عن اجتماع المكتب، لاخلاء مسؤوليته من فضيحة صرف حوالي 8 ملايين درهم “9 ملايين سنتيم للاطار الواحد” كتعويض عن العمل خلال الفترة النيابية الحالية لفائدة 70 اطار مقربا من الرئيس، في حين أن أطر المجلس يفوق ال300 موظف.

وتابع ذات المصدر، أن عددا من الحاضرين انتقدوا المقترح المذكور، حيث تدخل أحدهم قائلا:”يكفي أن تحصل على وظيفة بالمجلس وأن تكون مقربا من مسيره لتستفيد من راتب مهم وامتيازات متعددة، حينها يمكنك التخلي عن جميع مشاريعك وأعمالك؟

وتساءل نائب آخر بالقول: “لماذا يحرج بعضكم أعضاء المكتب وينتقدوا عدم مصادقتهم على جدول الأعمال ، في حين لم يتساءل أحد عن سبب حرمان الرئيس نفسه من بطولة المصادقة على هذا القرار التاريخي؟؟”

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