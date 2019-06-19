درجات الحرارة تدفع الكاف لتوقيف مباريات كأس افريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بعض التعديلات خلال مباريات كأس الأمم الإفريقية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة بالملاعب , حيث أصدر اليوم الأربعاء بيانا رسميا، يحذر فيه من ارتفاع درجات الحرارة في كأس أمم إفريقيا 2019 المزمع إقامتها في مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 19 يوليوز.

وقدم الكاف مجموعة من التوصيات التي يجب تنفيذها في هذه النسخة , ومن بينها تخصيص 3 دقائق راحة خلال المباريات على فترتين في الدقيقتين 30 و75 وتوفير الماء البارد والثلج المجروش و المناشف الخاصة لكي تساعد لاعبي الفرق والحكام على تجفيف العرق والمياه.

جاء البيان كالآتي: “خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيكون متوسط ​​درجة الحرارة “الجافة” في شهري يونيو ويوليوز من المتوقع أن يتراوح بين 35 درجة مئوية و38، مع معدل رطوبة يتراوح بين 40% إلى 60% هذا من شأنه أن يعطي درجة حرارة عالية فوق 32 درجة مئوية ومن المؤكد أن معظم الفرق ستكون على دراية بذلك وسوف تتدرب وفقا لذلك وعلى هذا المستوى، يوصى الاتحاد الدولي بالراحة لمدة 3 دقائق واستراحة في الدقائق 30 و75 من عمر المباراة” ويجب أن تكون هذه الاستراحات لمدة 3 دقائق جاهزة بشكل صحيح من الناحية اللوجستية، قبل البطولة وقبل كل مباراة وتتطلب توفير صناديق مبردة لوضع المياه والثلج المجروش، والمشروبات للحكام والمناشف الصغيرة الباردة والرطبة لوضعها حول جميع أنحاء الرقبة لـ 26 شخصا ” 4 حكام + 22 لاعبا” في الدقائق 30 و75 إذا لزم الأمر”.

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