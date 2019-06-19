شاب يعترض قطارا فوق السكة الحديدية .. الـ”ONCF” ترد

هبة بريس

تتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره شاب على موقع للتواصل، يظهر من خلاله وهو يعترض قطارا فوق السكة الحديدية في تحدي ومغامرة لا مسؤولة ويغادر السكة فورا قبل اصطدامه بالقطار.

وفي هذا الصدد، عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن شجبه ل”مثل هذه الممارسات الخطيرة التي قد تترتب عنها عواقب وخيمة لكل من يتهاون في احترام قوانين السلامة المعمول بها داخل المدار السككي وارتباك في حركة سير القطارات.”

ودعا المكتب إلى عدم المساهمة في تداول وترويج مثل هذه الفديوهات لما لها من أضرار سلبية على كل المستويات، مشيرا الى احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء للبث في النازلة.

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