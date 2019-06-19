لماذا غاب المركز السينمائي المغربي عن الملتقى السينمائي باكادير؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استنكرت مجموعة من الفعاليات الفنية والسينمائية بأكادير عدم حضور ممثلي المركز السينمائي المغربي « CCM » في فعاليات الندوة الجهوية حول آفاق السينما بجهة سوس ماسة.

وكان مجلس الجهة بتنسيق مع وزارة الاتصال وجامعة ابن زهر قد نظم هذا اللقاء الجهوي لتدراس واقع الانتاج السينمائي بالجهة والمشاكل التي يتخبط فيها الفاعلين السينمائيين بالجهة، خاصة المنتوج السينمائي الأمازيغي.

وتساءل فعاليات فنية وبعض مسؤولي الجهة عن الغاية من غياب مسؤولي المركز السنمائي المغربي عن هذا اللقاء معتبرين أن مسؤولي المركز لم يولوا عن اهتمام لمراسلات وزارة الاتصال باعتبارها الوصية عن هذه الإدارة العمومية.

وتعرف علاقة المركز السينمائي المغربي تشنجا واضحا مع الفعاليات الفنية والسينمائية بجهة سوس ماسة خاصة بعد الدعم الهزيل التي تقدمه للمهرجانات والمنتوجات الفنية بالجهة مقارنة مع باقي المناطق بالمغرب.

وسادت حالة من الاستياء مسؤولي الجهة جراء التعامل الفج للمركز السينمائي وزارة الاتصال، خاصة وأن هذه الاخيرة كانت شريكا في تنظيم اللقاء ولم تستطع الزام مسؤولي مؤسسة تابعة اليها للحضور لهذا الملتقى، والتي لم تراسل الجهات المنظمة للاعتدار، باعتبارها مناسبة الاستماع للمشاكل التي يعرفها قطاع الانتاج السينمائي، بل اكتفت ممثلة الوزارة بالقاء كلمة الإفتتاح فقط دون الحضور قي باقي فقرات فعاليات هذا الملتقى.

واعتبرت نفس المصادر، أن بادرة مجلس جهة سوس ماسة في تخصيص غلاف مالي مهم لدعم الانتاجات السينمائية بالجهة كأول تجربة على المستوى الوطني، كان على مسؤولي المركز السينمائي المغربي التقاط هذه الإشارة ومحاولة تعميمها على الصعيد الوطني.

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