تيزنيت : صورة ل ” لقطة حميمية” تضع فقيه وامرأة متزوجة السجن

ع اللطيف بركة : هبة بريس
اودعت النيابة العامة بتزنيت، فقيه ” أعزب” وإمرأة متزوحة، السجن المحلي، يوم أمس الثلاثاء 18 يونيو الجاري، في انتظار محاكمتهما بتهمة ” الفساد والخيانة الزوجية” .
یأتی متابعة ” الفقيه وعشيقته ” بعد شکایة وضعها زوجها المزداد سنة 1985 يتحدر من دوار ” إيدغ ” التابع للنفوذ الترابي لجماعة الركادة ، لدى وكيل الملك بإبتدائية تيزنيت ، ضد زوجته المزدادة 1992 وام لطفلین الساکنة بدوار العرکوب جماعة الرکادة اقلیم تیزنیت، يتهمها فيها بالخيانة الزوجية وربطها علاقة غير شرعية مع فقيه اعزب مزداد سنة 1991 .
هذا وبعد إحالة الشكاية على المركز الترابي التابع للدرك الملكي لتيزنيت ، تم فتح تحقيق في الموضوع واستدعاء المشتكي و المتهمين .
وعند الإستماع إليهم ، أنكرت الزوجة و الفقيه ما نُسب إليهما جملة وتفصيلا في شكاية الزوج ،إلا أنه وبعد إخضاع هاتفي الزوجة و الفقيه للخبرة التقنية ، تبين من خلال مجموعة من المكالمات و الرسائل النصية ومقاطع الصوت و الصورة للتطبيقات التواصلية ، أن الفقيه يربط علاقة مع زوجة المشتكي ، لدرجة تم توثیق لقطة حمیمیة بینهما بالصورة فافتضح أمرهما .
الی ذلک وبعد تعميق البحث معها ، اعترف المتهمين بالمنسوب اليهما في شكاية الزوج ، وصرح الزوج في مجريات التحقيق أن بعد توصله أن زوجته تخونه مع الفقيه علی اعتبار انه یشتغل خارج اقلیم تیزنیت ، حاول غير ما مرة الإيقاع بها وضبطها متلبسة مع عشيقها ، إلا أن الزوجة كانت ” ذکیة “ فتتحصل على جميع تحركاته و أوقات عمله ، فاستحال معه ضبطها والإيقاع بها حيث لجأ في الأخير إلى خيار الشكاية مع اخضاع الهاتف للخبرة التقنیة .
غير معروف
في 12:21
وهل يصلح الاعزب ان يكون فقيها في هذا الوقت، متزوج ومعدد. اتعجب لهولاء الناس. افضل ان يبقى المسجد بدون امام راتب على ان يتولاها اعزب في عز شبابه وفي وقت اصبحت الرذيلة سهلة.