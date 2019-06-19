الجمارك تحجز 14 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

قامت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، صباح اليوم الأربعاء، بإحباط عملية تهريب 14 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي، أن عناصر الجمارك في منطقة المغادرة بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة خفيفة كانت في طريقها لمغادرة التراب الوطني إلى تفتيش دقيق أسفر عن العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجاويف على مستوى هيكل السيارة.

وأضاف المصدر نفسه هذه الكمية من الشيرا كانت معدة على شكل صفائح ومدسوسة في مخابئ معدة على مستوى جهاز العادم بالجزء السفلي من هيكل السيارة المرقمة بالمغرب.

وشدد على أنه تم اعتقال سائق السيارة، المغربي الجنسية، وإحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث في العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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