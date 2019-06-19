برنامج أسود الأطلس اليوم الأربعاء

هبة بريس - القسم الرياضي

سيكون طاقم ولاعبو المنتخب الوطني على موعد مع لقاء مع مسؤولي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمقر إقامة الأسود بالعاصمة القاهرة، اليوم الأربعاء 19 يونيو انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، وذلك خلال الاجتماع الخاص بوصول المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للأمم طوطال بمصر.

وفي برنامج تحضيرات الأسود، ستجري العناصر الوطنية حصة تدريبية بملعب حرس الحدود بالقاهرة ابتداء من الساعة الخامسة عصرا.

للإشارة فالمنتخب الوطني المغربي سيخوض الدور الأول من نهائيات النسخة الثانية والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ناميبيا، كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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