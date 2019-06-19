مصرع شخص واصابة آخرين في تصادم سيارة بحافلة للنقل المدرسي بطنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لازال شبح حوادث السير يخيم على سماء مدينة طنجة حيث لقي شخص مصرعه صباح اليوم الاربعاء 19 يونيو في حادثة سير خطيرة وقعت بمنطقة طنجة البالية قرب “الزبالة” .

وحسب المعطيات الاولية فالحادثة نتجت عن اصطدام قوي بين سيارة نفعية بحافلة للنقل المدرسي مما اسفر عن مصرع شخص وتسجيل اصابة ثمانية اشخاص آخرين .

وفور اخطارها هرعت المصالح الامنية الى عين المكان حيث فتحت تحقيقا في الحادث لتحديد ظروفه والآثار القانونية المترتبة عنه ، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى محمد الخامس لتلقي الاسعافات الضرورية .

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