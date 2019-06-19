الصحراء المغربية.. دومينيكا تعرب عن “دعمها الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس

أعربت دومينيكا عن “دعمها الكامل” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدة أنها “كفيلة بوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”.

وقال ممثل دومينيكا في تدخل أمام لجنة الـ 24، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، إن “الحكم الذاتي يتيح لساكنة الصحراء التمتع بحقوقها الكاملة”، منوها “بجهود المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا تحسين التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي”.

وأكد الدبلوماسي الدومينيكي، من جهة أخرى، أن “الوقت قد حان للقيام بإحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2011، بما فيها القرار 2468”.

واعتبر أن “حل هذا النزاع سيساهم بلا شك في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، التي تواجه حاليا تحديات هائلة تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وجميع أنواع التهريب”.

وفي هذا الصدد، رحبت دومينيكا، وهي من بلدان منطقة الكاريبي، بانعقاد اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+، طبقا لقراري مجلس الأمن 2414 و 2440″.

كما نوهت “بالتزام الأطراف الأربعة بالاجتماع مرة أخرى في إطار مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الشكل تبعا للقرار 2468، مع تشجيعها على اغتنام الزخم الحالي لمناقشة عناصر التقارب الأخرى وإحراز تقدم”.

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