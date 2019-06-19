طقس الأربعاء .. استمرار حرارة الجو بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء، أن تظل الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل ستكون مرفوقة بكتل ضبابية على السواحل الشمالية والوسطى والشمال الغربي بالأقاليم الجنوبية.

عدا ذلك، ستكون الأجواء عموما مستقرة مع مرور سحب عليا بوسط وجنوب البلاد وسماء نسبيا صحوة بكافة ربوع البلاد، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط والشرق وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 إلى 25 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 30 و36 درجة بالشمال الشرقي والأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية والوسطى والهضاب، وما بين 37 و42 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهادئ إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق الساحلية.

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