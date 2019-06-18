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تعليق واحد

  1. عبد الله

    في 14:33

    والله ياسيادة المحامي أضحكتني وذكرتني ما كنت سأنساه من خرجات شباط وشطحاته. صدق من قال: أقوال العقلاء تصان عن العبث.

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