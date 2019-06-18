كانت مختفية منذ أيام .. العثور على شابة جثة هامدة بالبيضاء

طارق عبلا - هبة بريس

شهدت منطقة البرنوصي، بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، حالة استنفار أمني كبير اثر العثور على شابة جثة هامدة.

وحسب مصدر محلي، فقد عثرت عناصر الأمن التابعة لحي البرنوصي، على الشابة جثة هادمة، قرب الطريق السيار على مستوى قنطرة الازهر، حيث تبين بعد المعاينة الأولية وجود أثار جروح وإصابات خطيرة على مستوى الرأس.

وأضاف ذات المصدر، أن العناصر الامنية، تواصلت مع عائلة الشابة القاطنة بالدوار الجديد والتي صرحت باختفاء الهالكة في ظروف غامضة منذ يوم الخميس الماضي.

وتابع المصدر ذاته، أن العناصر الامنية حلت بمنزلي فتاتين كانتا تربطهما علاقة صداقة بالهالكة، للاستماع اليهما، كما تم نقل الجثة لمستودع الأموات قصد التشريح وتعميق البحث بالواقعة.

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