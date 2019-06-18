الإمارات العربية المتحدة تؤكد موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية

هبة بريس ـ الرباط

أكدت الإمارات العربية المتحدة، أمام لجنة الـ24، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وقالت ممثلة دولة الإمارات ، ميسون الدح، خلال اجتماع اللجنة بنيويورك، إن بلادها تؤكد مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للتوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع، وتثمن جهود المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته الصادرة منذ سنة 2007 وآخرها القرار 2468، بأنها تتسم بالجدية والمصداقية للمضي قدما صوب التسوية.

وذكرت بأن الأمين العام للأمم المتحدة وبتيسير من مبعوثه الخاص “يتولى الرعاية الحصرية لقضية الصحراء المغربية، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه حول الصحراء”.

ونوهت الدبلوماسية الإماراتية “بجهود المغرب الحثيثة وانخراطه المستمر مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي وعادل ومستدام لقضية الصحراء، معربة عن ترحيب بلادها بعقد الأطراف جولتين من المحادثات برعاية الأمم المتحدة، وبموافقتها على عقد جولة ثالثة من المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2468 لسنة 2019.

وأشادت أيضا بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة الـ24 لدعم جهود الوساطة والدبلوماسية لحل النزاعات بطرق سلمية وبما يحقق السلم والأمن الدوليين، مؤكدة، في هذا الصدد، “على دعم دولة الإمارات للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل الى حلول دائمة وعادلة، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية”.

وأكدت عضو وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة التزام بلادها بدعم الحلول السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاعات خاصة تلك التي طال أمدها أملا في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

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