الحمى القلاعية.. أخنوش يطمئن المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، المغاربة فيما يخص انتقال مرض الحمى القلاعية إلى الأغنام، مشيرا إلى أنه سيتم تلقيح 24 مليون رأس خروف وماعز ابتداء من الغذ.

وقال أخنوش في جواب له، على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول مخاطر الحمى القلاعية، خلال الجلسة الأسبوغية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن التلقيح سيكون مجانيا، وستتحمله الدولة، و”لنا شهرين سنقوم فيها بالتلقيح، والذي لن يكون له أي تأثير على جسم الخروف”.

ولفت الوزير، إلى أن مرض الحمى القلاعية، كان قديما في المملكة، وتمت محاربته في سنة 2015، ويعد من “الأمراض الجد معدية وسريعة الانتشار بين الحيوانات ومع 2019 بدأت تظهر بؤر جديدة له، فالفيروس يتغير صنفه كل مرة وفيروس هذه السنة كان قويا”.

وكان امحمد الحميدي المستشار البرلماني عن حزب البام قد اشار خلال جلسة الأسئلة الشفاهية أن العديد من الجهات بالمملكة تشهد انتشار عدوى الحمى القلاعية، مما اضطرت معها العديد من المصالح الصحية لوزارة الفلاحة إلى ذبح وإتلاف جميع الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بالعدوى .

وأضاف المستشار البرلماني الحميدي أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لازالت هذه العدوى تعرف انتشارا واسعا، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة وفعالية حملات التلقيح، مسائلا الوزارة المعنية عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتأمين والحد من هذه العدوى.

ونقل المستشار البرلماني تساؤلات الفلاحين إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص جودة ونوع التلقيحات المستعملة، وكذا ضعف مستوى بعض الدكاترة البيطريين، مبرزا أن وباء الحمى القلاعية يمكن أن يؤثر على أضحيات عيد الأضحى في حالة لم يتم إتخاذ التدابير اللازمة لمحاربته والقضاء عليه

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