تأجيل البت في قضية إعادة متابعة حامي الدين

هبة بريس ـ الرباط

قرر حسن اللحية، رئيس الهيئة المكلفة بملف إعادة محاكمة الدكتور عبد العلي حامي الدين، بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل البت في القضية إلى غاية التاسع من شهر يوليوز المقبل.

وبذلك، يتم تأجيل الجلسة الخامسة، بعد أن تأجلت أربع جلسات سابقة، وهذه المرة بطلب من هيئة دفاع ما يسمى بـ”عائلة آيت الجيد”، وذلك لإعطاء مهلة للرد على دفوعات دفاع المتهم.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.

جدير بالذكر أن عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الذي كان ينتمي قيد حياته لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله سنة 1993 بمحيط جامعة فاس ظهر المهراز.

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