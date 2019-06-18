لحلو يترأس اجتماع اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش

انعقد يومه الثلاثاء 18 يونيو 2019 بمقر ولاية جهة مراكش أسفي اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش تحت رئاسة كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي، عامل عمالة مراكش رئيس اللجنة وبحضور الكاتب العام بولاية جهة مراكش أسفي عضو اللجنة وكذا باقي أعضاء اللجنة المكونة من ممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية وممثلي الجمعيات والفعاليات العاملة في مجال التنمية الاجتماعية بعمالة مراكش، بالإضافة إلى السلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية على مستوى النفوذ الترابي لعمالة مراكش.

وافتتح الوالي الاجتماع بكلمة افتتاحية تناول فيها النقط المدرجة بجدول أعمال الاجتماع.

النقطة الأولى تتعلق بمراجعة بعض اتفاقيات الشراكة على ضوء التوجيهات الجديدة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيما ما يرتبط بإعادة توجيه البرامج وبنمط الحكامة الجديدة المعتمدة.

وتهم مراجعة الاتفاقيات بالخصوص الالتزامات المالية والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع استجابة لدورية السيد وزير الداخلية عدد 14 بتاريخ 12 أبريل 2019 المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بتصفية وضعية الحسابات الخصوصية المحدثة بميزانيات الجماعات الترابية الخاصة بدعم المبادرات المحلية للتنمية البشرية، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن آخر أجل محدد للالتزام بالنفقات في إطار الحسابات الخصوصية السالفة الذكر هو 30 يونيو 2019.

وستمكن التعديلات المقترحة من تنفيذ هذه المشاريع وتمكين الفئات الاجتماعية المستهدفة من الاستفادة منها.

أما بخصوص النقطة الثانية من جدول أعمال الاجتماع فتهم الدراسة والمصادقة على 10 مشاريع جديدة مقترحة منها مشروعين (02) مقترحان في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة بكلفة مالية قدرها 750 ألف درهم من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و08 مشاريع مقترحة في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بكلفة مالية قدرها 11,08 مليون درهم منها 11,01 مليون درهم من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتروم هذه المشاريع دعم التمدرس وتزويد بعض المرافق الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية بتجهيزات إضافية بهدف تطوير وتجويد الخدمات التي تقدمها لفائدة روادها.

كما جدد السيد الوالي في ختام كلمته الشكر الجزيل لأعضاء اللجنة على حضورهم الدؤوب لاجتماعات هذه اللجنة ودعمهمالمتواصل لأشغالها متمنيا تظافر جهود مختلف الفاعلين التنمويين من هيئات منتخبة وسلطات محلية ومصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء والقطاع الخاص بهدف تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الورش التنموي الرائد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والسلام عليكم ورحمة الله .

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