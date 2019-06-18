بوعياش تستقبل عائلات معتقلين على خلفية حراك الريف

هبة بريس ـ الرباط

استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة أخرى من أمهات وعائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يوم الاثنين 17 يونيو 2019 بمقر معهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق الإنسان، في إطار سلسلة لقاءات مماثلة باشرها المجلس ابتداء من 20 ماي 2019.

وتنعقد هذه اللقاءات تفعيلا لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 12 أبريل 2019 للاستماع إلى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة والتفاعل معهم بخصوص ظروفهم ووضعية المعتقلين ومتابعة أوضاعهم.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أعلن في 12 أبريل المنصرم على أنه سيستقبل أمهات وعائلات المعتقلين على خلفية حراكي الحسيمة وجرادة للإنصات إليهم والتفاعل معهم.

وحسب المصدر ذاته، سيواصل المجلس، خلال الأيام المقبلة، لقاءاته مع باقي عائلات المعتقلين وفاعلين مدنيين.

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