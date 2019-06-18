أخنوش: الموسم الفلاحي يبقى “جيدا” رغم الظروف المناخية “الصعبة”

هبة بريس ـ الرباط
قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الموسم الفلاحي الحالي يبقى موسما جيدا رغم الظروف المناخية الصعبة التي رافقته.
وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الموسم الفلاحي الحالي عرف تسجيل عجز قدر ب17 في المائة مقارنة مع الثلاثين سنة الأخيرة.
وأضاف الوزير، أن حقينة السدود الفلاحية ورغم اضطراب التساقطات المطرية التي لم تتجاوز لحدود الساعة 297 ملمتر،، بلغت قرابة 7مليار و300مليون لتر مكعب، بنسبة ملأ قدرت ب55 في المائة،.
وفيما يخص حصيلة الموسم الفلاحي الجاري، أكد أخنوش، أنه من المرتقب أن يكون الإنتاج متوسطا مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك تباين بين المناطق من ناحية الإنتاج، حيث عرفت المناطق الشمالية موسما جيدا فيما يخص إنتاج الحبوب، مقابل موسم متوسط إلى ضعيف بالمناطق الجنوبية.
وأضاف أخنوش، أن تقديرات الموسم الفلاحي فيما يتعلق بإنتاج الحبوب، يمكن أن تصل إلى 61 مليون قنطار، وهي الحصيلة التي وصفها الوزير بالمتوسطة
اليعقوبي
في 21:46
اعتقد ان موسم المحروقات هو الاجود اذا علمنا ان برميل النفط تراجع بحوالى 28-29 دولار شهر5/19 ولم يتراجع لتر الكازوال باى فلس بالعكس سجل زيادة علما انه لما تم رفع الدعم كان البرميل ب 54 دولارا ولتر الكازوال ب 7 د وسنتيمات واليو م لما تراجع الى 51-53 د برنت 60-62) ارتفع التر الكازوال الى 10 د اللهم هذا منكر يامن يعلق على نيبا والطراكس ومول الكاسكيطا والطربوش وووو)ولم يستوعب ان هناك حوالى ثلاثة دراهم تجنيها المافيا في اللتر الواحد اضافة الى ما تجنية اصلا وفعلا هذا شعب المداويخ والقطيعوووو
علي أو عمو
في 22:24
هل المغرب يعتمد في اقتصاده على الفلاحة ؟؟ أبداً ، هذا تضليل للرأي المغربي ، فمنذ أمد بعيد و الأبواق تتغنّى بهذه المسألة انتظار الأمطار من أجل موسمٍ فلاحيٍّ جيّد لينتعش الاقتصاد المغربي ، و تُقام لذلك صلوات الاستسقاء ، و هذا في حقيقة الأمر استغباء للشعب و استصغار لعقول المواطنين .. المغرب بلد غني بجميع الثروات الطبيعية : فأرضه تحتوي في باطنها على جميع أنواع المعادن ، من ذهب و فضة و حديد و رصاص و نحاس …. وغيرها زيادة على البترول و الغاز الطبيعي و الفسفاط كما يتوفّر البلد على واجهتين بحريتين بطول 3500 كلم كلها تزخر بجميع أنواع الأسماك و الرخويات …. الخ … المغرب غني كلّ الغنى ، و لكن السؤال المطروح هو ما مصير هذه الثروات ؟؟ بلد غني و شعب فقير تناقض في تناقض و المُتحكِّمون يضحكون على الشعب المغربي!