أخنوش: الموسم الفلاحي يبقى “جيدا” رغم الظروف المناخية “الصعبة”

هبة بريس ـ الرباط

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الموسم الفلاحي الحالي يبقى موسما جيدا رغم الظروف المناخية الصعبة التي رافقته.

وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الموسم الفلاحي الحالي عرف تسجيل عجز قدر ب17 في المائة مقارنة مع الثلاثين سنة الأخيرة.

وأضاف الوزير، أن حقينة السدود الفلاحية ورغم اضطراب التساقطات المطرية التي لم تتجاوز لحدود الساعة 297 ملمتر،، بلغت قرابة 7مليار و300مليون لتر مكعب، بنسبة ملأ قدرت ب55 في المائة،.

وفيما يخص حصيلة الموسم الفلاحي الجاري، أكد أخنوش، أنه من المرتقب أن يكون الإنتاج متوسطا مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك تباين بين المناطق من ناحية الإنتاج، حيث عرفت المناطق الشمالية موسما جيدا فيما يخص إنتاج الحبوب، مقابل موسم متوسط إلى ضعيف بالمناطق الجنوبية.

وأضاف أخنوش، أن تقديرات الموسم الفلاحي فيما يتعلق بإنتاج الحبوب، يمكن أن تصل إلى 61 مليون قنطار، وهي الحصيلة التي وصفها الوزير بالمتوسطة

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