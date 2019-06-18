زيدان: لا مكان لنيمار مع الريال

هبة بريس ـ رياضة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، لا يرغب في جلب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا “أيقونة” باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، الثلاثاء، أن مصادرها الخاصة تقول إن زيدان لديه قرار واضح بشأن نيمار: “لامكان للنجم البرازيلي في ملعب سانتياغو برنابيو”.

وأشارت إلى أن “زيزو” يرى نيمار لاعباً كبيراً، لكن لأسباب مختلفة “لا يستطيع أن يثق به دائماً في مختلف فترات الموسم”.

واستعرضت الصحيفة المقربة من دوائر صنع القرار في النادي الملكي أسباب زيدان، على غرار احتفاظ نيمار كثيراً بالكرة، وهو ما يراه المدرب الفرنسي مؤثراً على أسلوب الفريق الأبيض.

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