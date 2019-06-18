الدكالي : كل طبيب مغربي حامل لدبلوم معترف به له الحق في أن يجتاز مباراة الإقامة

هبة بريس ـ الرباط

قال وزير الصحة الدكالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء،إنه يتمنى أن يكون هناك توافق وإجماع بخصوص مشكل طلبة الطب.

وأوضح الدكالي أن الحكومة عبرت عن إرادتها لحل هذه القضية، وتتابع هذا الملف ونفس الأمر بالنسبة للقطاعين المعنيين مضيفا في نفس الان بالقول “تجاوبنا مع مطالب طلبة الطب، ورفعنا من مناصب الإقامة”.

واشار الدكالي انه يستوجب على الجميع “الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الطلبة المغاربة والأطباء المغاربة، لأن هناك مبادئ يجب أن لا نتنازل عنها”.

وأكد الدكالي أن كل طبيب مغربي حامل لدبلوم معترف به له الحق في أن يجتاز مباراة الإقامة، لأنها في نهاية المطاف مباراة للأطباء وليست للطلبة.

وأشار وزير الصحة أنه تم تخصيص 700 منصب للأطباء المقيمين، في الوقت الذي كان فيه هذا الرقم لا يتجاوز في العامين السابقين 197 منصب.

إضافة إلى تخصيص 800 مليون درهم لتأهيل المستشفيات حتى تكون جاهزة لاحتضان التداريب، ووضع مراكز جامعية جديدة تحت رهن أطباء الأسنان، يضيف المسؤول الحكومي.

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