فنان شعبي يحيي حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر

هبة بريس - وكالات

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الفنان الشعبي حكيم؛ ليكون صاحب أغنية افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر، والتي من المقرر أن تبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

وانتهت اللجنة من التجهيزات الأخيرة على أغنية افتتاح البطولة، والتي ستعلن يوم الجمعة المقبل، قبل مباراة مصر وزيمبابوي باستاد القاهرة الدولي.

وجاء اختيار حكيم للحفل؛ كونه أحد نجوم الأغنية الشعبية الأوائل في مصر، وله العديد من التجارب الغنائية المميزة في مثل هذه المناسبات، إلى جانب حركته وتفاعله البارز مع الجمهور على المسرح، ومن ثم سعي اللجنة للخروج بمظهر لائق، في ظل التوجيهات والمتابعة المستمرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتجهيزات البطولة.

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