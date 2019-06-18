توقيف 4 أشخاص مرتبطين بشبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف اربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة اجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر..

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن توقيف سائق شاحنة محملة بالأعلاف على مستوى محطة الأداء على الطريق السيار بمدخل مدينة جرسيف، وهلى متنها زورقان مطاطيان يشتبه في نقلهما إلى سواحل الناظور من أجل تنظيم عمليات الهجرة السرية، بينما تم توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين بمنطقة “تيزطوطين” بضواحي العروي، وذلك للإشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز الشاحنة والزورقين المطاطيين، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.

وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات الوطنية والدولية للشبكة المتورطة في هذه الانشطة غير المشروعة.

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