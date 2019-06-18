أربعينية تضع حدا لحياتها شنقا بتطوان

نُشر بتاريخ :  2019-06-18 - 17:02
3
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدمت سيدة في الاربعينيات من العمر على وضع حد لحياتها شنقا زوال اليوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري ، بحي “البربوري” بمدينة تطوان في ظروف وصفت بالغامضة .

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالكة عمدت الى تثبيت حبل فوق سطح منزلها الكائن بالمنطقة المذكورة وشنق نفسها تاركة وراءها علامات استفهام بخصوص دوافع اقدامها على الانتحار .

وقد انتقلت المصالح الامنية الى عين المكان حيث فتحت تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالكة على وضع حد لحياتا بتلك الطريقة قبل ان يتم نقل جثتها صوب مستودع اموات مستشفى سانية الرمل بتطوان .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

3 تعليقات

  1. عزيز من وجدة

    في 19:39

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  2. منى من سلا

    في 19:40

    لا شيء يستحق فعل من أجله هذا

  3. محمد

    في 19:41

    الله يهدي ماخلق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

أمن أصيلة يضع يده على حلاق يروج الكوكايين بمعية خليلته .

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمفوضية أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة مساء يوم الأحد المنصرم من …