الكشف عن قميص اسود الأطلس في كأس امم افريقيا

نُشر بتاريخ :  2019-06-19 - 12:43
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هبة بريس - القسم الرياضي

كشف اللاعبان الدوليان نبيل درار وفيصل فجر على موقع التواصل الإجتماعي” أنستغرام “ عن قميص المنتخب الوطني الذي سيشارك به أسود الأطلس في كأس إفريقيا المزمع إقامته في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليوز.

يذكر أن المنتخب الوطني وصل يوم أمس الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة بعدما خاض مبارتين اعداديتين استعداد” للكان”، أمام كل من غامبيا وزامبيا .

 

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تعليق واحد

  1. Mimouni

    في 17:21

    القميص الوطني الرياضي بريء من سرطان بعض اللاعبين لا اخلاق لهم و لا روح وطنية و رياضية..العكر على الحنونة

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