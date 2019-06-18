درك “مقريصات” يحجز 95 كلغ من الحشيش على متن سيارة خفيفة‎

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

واصلت سرية الدرك الملكي بوزان حملاتها ضد تجار المخدرات ومروجيها إذ سجلت أعلى نسبها منذ بداية 2019 إلى غاية اليوم بفضل المجهودات المتواصلة التي يقوم بها عناصر الدرك على مستوى الإقليم وضواحيه،حيث تمكنت في الساعات الأولى من ليلة أمس الأحد من الإطاحة بشخصين كانا على متن سيارة خفيفة من نوع “أوبيل” قادمة من “مقريصات” ومحملة بكمية مهمة من مخدر الشيرا قدرتها المصالح المعنية ب (95 كلغ).

وجاءت العملية حسب مصدر موثوق بعد معلومات دقيقة وفرها قائد سرية الدرك الملكي بوزان إستناذا إلى إخبارية مؤكدة تفيد التوقيت المحدد لمرور السيارة المشبوهة على مستوى الطريق الرابطة بين زومي _ مقريصات وعلى متنها الكمية المذكورة من المخدرات، حيث أعطيت التعليمات لمركز الدرك الملكي “مقريصات” بنصب كمين لإيقاف السيارة وإخضاعها للتفتيش، الشيئ الذي أسفر عن وجود المخدرات مدسوسة بطريقة محكمة داخل الإطار الحديدي.

وبتعليمات من النيابة العامة تم وضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث وتحديد إمتدادات الشبكة التي قد تطيح بأشخاص آخرين على علاقة بالموضوع، فيما تمت مصادرة السيارة التي تأكد من خلال فحص وثائقها أنها في وضعية قانونية وسليمة لصالح إدارة الجمارك بتطوان.

تجدر الإشارة أن إقليم وزان يتوفر على مساحات شاسعة من مزارع القنب الهندي المنتشرة في المناطق الوعرة المسالك وبجانب الأودية والأنهار،الشيئ الذي يصعب مهام عناصر الدرك الملكي في الحد من الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائي،رغم التحسن الملموس الذي أبان عنه قائد السرية منذ تعينه بوزان.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1