الغموض يلف ملف وفاة مشجع ودادي في تونس

ادريس دحني - هبة بريس

يبدو أن قضية اختفاء المشجع الودادي سميح ابغور والذي تنقل لتونس لمتابعة مباراة فريقه ضد الترجي التونسي برسم نهائي دوري أبطال افريقيا ستعرف أبعدا خطيرة

بعدما أعلنت عائلة المشجع ليلة أمس الإثنين، وفاة إبنها الذي ينحدر من مدينة شفشاون شمال المغرب، في ظروف غامضة.

ولم يتم الكشف عن اسباب وفاة المشجع الودادي , في الوقت الذي يتجاهل فيه الاعلام التونسي هذه القضية ويتكتم على تفاصيل الحادث , الشيء الذي دفع الجماهير للمطالبة بتدخل جمعيات المجتمع المدني والسلطات القنصلية لنفض الغبار على هذه الوفاة الغامضة وتسهيل اجراءات نقل جثمان سميح للمغرب من أجل القيام بدفنه .

وعرفت مباراة الترجي التونسي والودادي البيضاوي انفلاتات أمنية خطيرة قبل ووسط وبعد نهاية المباراة , حيث تم الاعتداء على الجماهير والصحافيين الذين رافقو الفريق , كما اصيب بعض الجماهير نتيجة تعرضهم لهجوم بالسلاح الأبيض , في حين لم تعرف المباراة نهايتها الطبيعة بعدما رفض الفريق الاحمر مواصلة المواجهة لانعدام الامن وغياب تقنية الفار وهو الشيء الذي أكده الاتحاد الافريقي بعد اجتماع لجنة الطوارئ والتي طالبت بإعادة المباراة .

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