السجن لنيوزيلندي نشر مقاطع لهجوم المسجدين الارهابي

هبة بريس - وكالات

أدانت محكمة نيوزيلندية شخصا بتهمة نشر مقاطع للبث الحي لاعتداء كرايست تشيرش الإرهابية، وأصدرت حكمها بسجنه لمدة 21 شهرا.

واعترف فيليب آربس (العمر 44 عاما) بالتهم الموجهة إليه، بنشر محتوى مصور ممنوع، والمساهمة في نشره بعد إرساله إلى ثلاثين شخصا آخرين، فضلا عن الاحتفاظ بنسخ معدلة من البث الحي، تم الاشتغال عليها بواسطة برامج أضافت إليها عدادا للجثث، بحسب ما أفادت وسائل إعلام نيوزيلندية.

وذكرت تقارير إعلامية ان المتابع لديه سوابق من هذا النوع،إ ذ يصف نفسه بـ”المتفوق الأبيض” ، وواجه سابقا غرامات جزرية قاربت 550 دولارا عام 2016، بعد أن أقدم على وضع رأس خنزير في مسجد النور، وهو واحد من المسجدين المستهدفين في مجزرة نيوزيلندا.

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