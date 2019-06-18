الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم ‎

هبة بريس

اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لثلاثة أشخاص وهم يعترضون سبيل شاب ويعرضونه للسرقة تحت التهديد بالعنف بواسطة السلاح الأبيض بمدينة القنيطرة.

وتفاعلا مع جميع المنشورات والتسجيلات التي تتصل بقضايا الأمن، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها باشرت تحريات مكثفة بخصوص هذا الشريط، والذي اتضح أنه يتعلق بجريمة سرقة بالعنف ارتكبها ثلاثة مشتبه فيهم بتاريخ 10 يونيو الجاري بمدينة القنيطرة.

وقد مكنت العمليات الأمنية المنجزة من توقيف المشتبه فيهم مباشرة بعد ارتكابهم لهذه الجريمة، وهم ثلاثة جانحين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، والذين أحيلوا على النيابة العامة المختصة مباشرة بعد استيفاء أمد الحراسة النظرية وانتهاء إجراءات البحث القضائي.

وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني ملابسات ووقائع الشريط المذكور، فإنها تؤكد مواصلة مصالحها للعمليات الأمنية الرامية لتدعيم للوقاية من الجريمة ومكافحتها بالحزم والفعالية المطلوبين.

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