أخنوش يستقبل رئيس جامعة أديلايد الأسترالية

هبة بريس

استقبل عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الثلاثاء 18 يونيو بيتر راتين رئيس جامعة أديلايد الأسترالية، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية.

شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين من أجل النقاش حول تعزيز سبل التعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي، والتعاون الجامعي في المجالات المتعلقة بتطوير الفلاحة وتقنيات السقي، لا سيما وأن مناخ جنوب أستراليا يشبه إلى حد كبير مناخ المملكة المغربية.

وعبر الطرفان خلال هذه المناسبة عن إرادتهما المشتركة لمواصلة الجهود لتطوير الخبرات في مجالات الرقمنة الفلاحية والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة لإفساح المجال لبعثات التبادل الطلابي، والتكوين في أسلاك الماستر المتخصص.

ويذكر أن جامعة أديلايد الأسترالية التي تأسست في العام 1871 تحتل الرتبة 114 من بين أفضل الجامعات العالمية، وتتميز مناهجها التعليمية بتشجيع البحث العلمي والإبتكار، كما أن 5 من خريجي الجامعة حازوا على جائزة نوبل في مجالات مختلفة.

وسبق للوزير عزيز أخنوش أن زار جامعة أديلايد في زيارة سابقة لأستراليا، كما أنه قاد وفدا رفيع المستوى من مسؤولي وزارة الفلاحة ومهنيي القطاع لأستراليا خلال فبراير الماضي تم خلالها تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالفلاحة بين البلدين.

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