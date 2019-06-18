السعودية : نرفض المساس بالمصالح العليا للمغرب

هبة بريس
أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لمبادرة المغرب بشأن الحكم الذاتي للصحراء المغربية.
وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، شدد مندوب المملكة في كلمته أمام لجنة “سي — 24” الخاصة التابعة للأمم المتحدة، على دعم الرياض “لمبادرة المملكة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، بما يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها، دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي، دون تفرقة”.
ووصفت المملكة المبادرة المغربية بأنها “تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير”.
كما أشادت السعودية في كلمتها “بالجهود المبذولة من المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء”.
ورحبت الرياض كذلك في هذه المناسبة “بالبرنامج التنموي الذي أطلقته مملكة المغرب للصحراء المغربية في عام 2015، وتخصيصها مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة”.
وجددت السعودية، تأكيد “دعمها للجهود المبذولة من المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي”، معربة عن “رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته ووحدة ترابه”.
تبيان لمن غاب عنه البيان
في 12:42
يبدو أن كثيرا منا لا يعلم بأن الحوثي الحقير لديه نظرة عنصرية شديدة اتجاه المسلمين السنة ولا يبدي احترامه وتقديره إلا اتجاه الحكومة الخوماينية وشيعتها الذين يزعمون زورا انتسابهم لآل البيت (كيف لفارسي أن ينتسب لنبي عربي !!؟)..هذا الحوثي اللعين يكذب ويدعي بدوره زورا أنه من آل البيت ويزعم الخبيث أنه وقبيلته أعلى شأنا ومقاما من باقي العرب بما فيهم المسلمين السنة الذين يسميهم “زنابيل” احتقارا لهم.. ويرى أنه هو الأجدر بتولي الحكم “لنسبه الشريف” رغم أن نسبتهم بين السكان لا تتجاوز 5 بالمائة.. ويقول هذا الحوثي ابن الفويسقة أن هؤلاء “الزنابيل” يجب أن يكونوا خداما وعبيدا لسلالة آل البيت الذي يدعي كذبا أنه منهم.. ولا يبدو على هذا الحوثي البليد أنه يعلم بأن أبو لهب الذي سيصلى نارا ذات لهب هو عم رسول الله وأنه هو أيضا من آل البيت.. المخزي أنك تجد الجهلة والأغبياء ممن يسميهم الحوثي الزنابيل، يمدحون هذا الحوثي ويدعون له بالنصر ويقفزون فرحا لقصفه إخوانه من المسلمين السنة الذين هم أقرب إلينا (مهما اختلفنا معهم) في بلاد الحرمين وبيت الله الحرام بالصواريخ!!!!.. والله كأنني أرى هذا الحوثي الخبيث وزمرته يضحكون بكل أسنانهم المصفرة من هؤلاء الأغبياء عند قراءته لتعاليقهم.. والله إن الجهل والغباء لمصيبتين عظيمتين وأن مصائب الأمة وشتاتها وضعفها هو بسبب هؤلاء الجهلة الأغبياء الذين يعيشون بين ظهرانينا.