الملكة نور الحسين في رثاء محمد مرسي: الرئيس الأول والوحيد

هبة بريس - وكالات

رثت الملكة نور الحسين حرم العاهل الأردني الراحل الملك حسين، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، واصفة إياه بالرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا.

وفي تغريدة مقتضبة، كتبت الملكة نور الحسين على حسابها في “تويتر” باللغة الإنجليزية “أرقد بسلام.. الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا #مصر# مرسي”.

هذا وتوفي محمد مرسي يوم امس الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها

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