نهضة بركان يجدد عقد نجميه

هبة سبور

أعلن المكتب المسير لنادي نهضة بركان عن تجديد العقود الخاصة باللاعبين عمر النمساوي الظهير الأيمن للفريق و بكر الهلالي متوسط الميدان، و ذلك بعد انتهاء العقد الذي جمعهما بالنادي نهاية هذا الشهر.

وجاء تجديد عقد اللاعبين بطلب من مدرب الفريق منير الجعواني بإعتبارهما من الركائز الأساسية للفريق في السنوات الأخيرة وساهموا بشكل كبير في الوصول لنهائي كأس الإتحاد الإفريقي والتتويج بكأس العرش.

يذكر أن اللاعب عمر النمساوي كان قريبا من مغادرة فريقه في هذا المركاتو الصيفي ،حيث توصل بعرض إحترافي من نادي الإنتاج الحربي المصري،لكن العرض المقدم من النادي لا يوازي طموحات اللاعب.

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