إحصائيات وأرقام لمجموعة المغرب في كأس إفريقيا

هبة سبور – متابعة

ستستضيف مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 19 يوليوز النسخة الثانية والثلاثين لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، ونرصد لكم عدد مشاركات المنتخبات المتواجدة في مجموعة المغرب .

المنتخب المغربي “أسود الأطلس”

يشارك في نهائيات البطولة للمرة 17، لكنه لم ينجح في إحراز اللقب إلا مرة واحدة، سنة 1976،ووصل للمباراة النهائية سنة 2004،والمركز الثالث سنة 1980 بنجيريا والمركز الرابع 1986 و1988 بمصر،ويبقى الهداف التاريخي للأسود اللاعب أحمد فرس ب 42 هدف،ومن أبرز اللاعبين حاليا في المنتخب نجد،حكيم زياش،أشرف حكيمي،نوصير مزراوي،يوسف النصيري، ويحتل منتخب الأسود المركز 47 في أخر تصنيف للفيفا.

منتخب ناميبيا” المحابون الشجعان “

شارك في البطولة مرتين فقط : سنة 1998 ببوركينا فاسو و2008 بغانا،وخرج من دور المجموعات و يعتبر اللاعب ” رودولف بيستر” هو الهداف الأول ل ” المحابون الشجعان ” ب 13 هدف، أحسن لاعب في المنتخب (لاعب اتلانتا الايطالي موسى بارو ) كما يحتل المركز 113 في أخر تصنيف للفيفا.

منتخب جنوب إفريقيا “لفانا بفانا”

شارك في البطولة القارية 10 مرات ،توج باللقب سنة 1996 ،ووصيف سنة 1998،المركز الثالث سنة 2000 وربع النهائي 2002،2013،فيما باقي النسخ خرج من دور المجموعات ،الهداف التاريخي للمنتخب هو ماكارثي ب 32 هدف (أحسن اللاعبين حاليا في المنتخب برنار باركر لاعب كايزرشيفس).،ويحتل منتخب “البافانا بفانا” المركز 72 في ترتيب الفيفا.

منتخب الكوت ديفوار ” الأفيال”

شاركوا من قبل في كأس الأمم الأفريقية 22 مرة، وكانت أول مشاركة لهم عام 1965، وآخرها في نسخة الجابون 2017.

حققت اللقب مرتين من قبل عامي 1992و2015، لكنها خسرت نهائي آخر نسخة أقيمت في مصر عام 2006، أمام أصحاب الأرض،الهداف التاريخي لساحل العاج هو ديدي دروغبا ب 66 هدف،ومن أبرز النجوم حاليا في المنتخب نجد اريك بايلي ،سيرج أورييعه، وولفرد بوني ،فيما أخر تصنيف للمنتخب الإفواري عالميا هو 62.

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