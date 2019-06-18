النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعقد مؤتمرها الوطني الثامن بمراكش

هبة بريس

تعقد النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤتمرها الوطني الثامن يومي الجمعة والسبت 21 و22 يونيو 2019 بمركب نادي وزارة العدل بمدينة مراكش تحت شعار ” حرية الصحافة وأخلاقياتها أساس المهنية” .

وسيشارك في هذا الحدث التنظيمي البارز 420 صحافيا وصحافية يمثلون جميع التنسيقيات القطاعية وجميع فروع النقابة بمختلف جهات المملكة من العاملين في مختلف وسائل الإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي البصري في بلادنا، والذين تم انتخابهم في التنسيقيات وفي الفروع للمشاركة الفعالة في أشغال هذا المؤتمر.

وستنطلق أشغال المؤتمر بعقد جلسة افتتاحية بداية من الساعة الرابعة والنصف من بعد زوال يوم الجمعة 21 يونيو بفضاء مركب نادي وزارة العدل بمراكش

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