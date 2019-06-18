نجل محمد مرسي يعلن دفن والده

هبة بريس - وكالات

قال نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في صفحته على ”فيسبوك“، اليوم الثلاثاء، إن والده دفن في مقبرة مرشدي جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة.

وأضاف أحمد مرسي أن الدفن تم بحضور أسرته في ضاحية مدينة نصر ”لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة (في محافظة) الشرقية“.

وكتب ”قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن ولم يصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر“.

وكان نجل الرئيس الأسبق علق على نبأ وفاة والده خلال جلسة المحاكمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بقوله: ”أبي عند الله نلتقي“.

وتواجد الرئيس الأسبق في المحكمة، لحضور جلسة محاكمته في قضية ”التخابر مع قطر“، إذ طلب الكلمة من القاضي، وظل يتحدث لمدة طويلة بانفعال حتى دخل في حالة إغماء وتوفَّى على الفور.

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