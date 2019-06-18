الملك يبرق رئيس كازاخستان: “أؤكد لكم حرصي على العمل سويا معكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد قاسم جومرت توكاييف بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية كازاخستان.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد قاسم جومرت توكاييف عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بالتوفيق في مهامه السامية، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكازاخستاني من مزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “وإذ أحييكم على الثقة التي حظيتم بها من لدن الشعب الكازاخستاني، تقديرا منه لما تتحلون به من كفاءة عالية وخبرة سياسية، أؤكد لكم حرصي على العمل سويا معكم، من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين بلدينا، تجسيدا لما يربط شعبينا من أواصر الأخوة والتضامن”.

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