الرميد: “رحم الله الدكتور محمد مرسي”

نُشر بتاريخ :  2019-06-18 - 09:11
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هبة بريس

تقدم القيادي بحزب العدالة والتنمية، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، بتعازيه الخالصة في وفاة الرئيس النصري الاسبق محمد مرسي.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” :”إنا لله وإنا اليه راجعون، رحم الله الدكتور محمد مرسي برحمته الواسعة. اللهم اغفر له وارحمه واكتبه في أعلى عليين مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.”

هذا وتوفي محمد مرسي يوم امس الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”.

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها

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تعليق واحد

  1. السيد المال الحرام.

    في 13:33

    لا زالت حليمة على عادتها القديمة.تترحمون على رموز الارهاب وقمة الخيانةوكانكم فعلا تساوون شيئا على الارض.ماذا صنعتم بالمغاربة تلبية لرغبات اولياء نعمتكم الحرام؟

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